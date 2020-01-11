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Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Bağcılar Belediyesinin iş birliği ile üniversite öğrencileri arasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın enleri" anketinde, A Milli Futbol Takımı ödüle layık görüldü.

11.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:40
Üniversite öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nı ödüle layık gördü

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Belediyesinin iş birliği ile üniversite öğrencileri arasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yılın enleri" anketinde, ödüle layık görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 bine yakın öğrencinin katıldığı ankette, 29 kategoride 2019'a damga vuran kurum ve kişiler belirlenirken, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanması "Yılın En Etkileyici Olayı" seçildi.

Ödüller, Wyndham Grand Istanbul Europe Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ay-yıldızlı ekip adına ödülü A Milli Takım Protokol Müdürü Mehmet Kulaksızoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın elinden aldı.

Kaynak: AA
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