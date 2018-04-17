Üniversite Öğrencileri 2 Bin Çam Fidanı Dikti

Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencileri, 2 bin çam fidanını toprakla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi işbirliğinde Kahramankazan'da hatıra ormanı oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Kumlu Dere mevkisinde oluşturulan "Kahramanankazan Hatıra Ormanı" sahasına 2 bin çam fidanı dikildi.

Hatıra ormanı oluşturma çalışmalarında üniversite öğrencilerine belediye ekipleri de yardım etti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler yeni diktikleri çam fidanlarına ilk can suyunu verdi.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk, daha yeşil bir Kahramankazan için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Doğa ve ağaç dostu uygulamalara imza attık. Üniversiteli kardeşlerimiz tahsis edilen alana fidanlarını dikti. Belediye ekiplerimiz kendilerine yardımcı oldu. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyuz." dedi.