Üniversite Mezunu Genç Kadın, Koyun Çiftliği Kurdu

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunu olan Filiz Çevik, mezun olduğu alanda bir iş yapmak yerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üniversite mezunları için verdiği küçükbaş hayvancılık hibe desteğine başvurdu. Hibe kapsamında 38'i dişi olmak üzere 40 koyun alan 1 çocuk annesi genç kadın, Hüsniye köyünde erkek çiftçilere parmak ısırtacak bir çiftlik kurmayı başardı. Köy yaşamını tercih eden kadın, 2 yıl içinde ev sahibi oldu.

"AMACIM ÇOCUKLARIMIN RAHAT YAŞAMASI"

Çocuklarının daha rahat yaşaması için böyle bir yol tercih ettiğini söyleyen Filiz Çevik, "Devletimiz bana 38 dişi 2 tane de erkek koyun verdi. 2 yıldır bakımını yapıyoruz. Kuzuları oldu. Hatta ikinci kuzulayanlar bile oldu. Hamdolsun devletimizden Allah razı olsun. 40 ile başladık bütün koyunlar kuzuladı hatta ikinci kuzulayan oldu. Koyunlarımızın yemini suyunun hep taze olması gerekiyor. Bu işi anlamak önemli, çok zor bir iş kış aylarında da ama bakımını yaptıktan sonra karşılığını alıyoruz. Kadın arkadaşlarımızı teşvik ediyorum. Genç Çiftçi projesine başvursunlar onlarda yapmak istediği proje için destek alsınlar. Sonuç olarak çalışıp üretmek gerekiyor. Biz evimizi aldık, daha iyi yaşamak ve çocuklarımın okumaları için daha fazla yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

"KADINLARA İMKAN ARTIRILMALI"

Kadınlara daha fazla imkan verilmesi gerektiğini dile getiren Çevik, bu işi tercih ettiğini gören insanlardan genellikle takdir aldığını dile getirdi. Kendisi destek aldığı için fikir alanların çok olduğunu kaydeden Çevik, çiftçilik yapmayı düşünenlere elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.