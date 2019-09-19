Üniversite mezunu işsizlerin sayısı 15 senede 10 kat arttı; 4 işsizden 1'i üniversite mezunu

19.09.2019 12:15

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) verilerine göre ülkede kayıtlı işsiz sayısı son 15 yılda 10 kart arttı. 2019'da 4 kayıtlı işsizden biri üniversite mezunu. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı özellikle son yıllarda iyice yükselirken son 3 senede 2'ye katlandı. İŞKUR Ağustos ayında 4 milyon 44 bin kayıtlı işsiz olduğunu açıklarken bunun 1 milyon 34 bini üniversite mezunlarından oluşuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "'Efendim işte işsizlik var', olabilir, her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok. Bunu dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız." diyerek Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerle ilgili tartışmaları alevlendirdi. Peki, Türkiye'de işsizlerin eğitim durumu nedir? Üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı ne kadar arttı? Euronews.com'da Görüntüle