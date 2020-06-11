Üniversite mezunu 700 gence iş kapısı
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Üniversite mezunu 700 gence iş kapısı

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite mezunu 700 gence iş kapısı
11.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:22

Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda ilk etapta 500 toplamda 700 gence iş verilmesi planlanıyor

Sivas Valiliği'nde gerçekleşen protokol töreninde konuşan Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, özellikle genç ve üniversite mezunu işsizlerin bu süreçten faydalanacağını söyledi. Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun 2012 yılında Alonet'in temelini attıklarını hatırlatan Dursun, "Sayın Valimiz ile o zaman tanıştık. Bu yatırımın görünmez kahramanı sayın valimizdir. Şimdi de zat-ı alilerinin destekleri ile 300 kişinin istihdamını öngören protokolün imzasını atacağız. Ancak biz 500 kişiyi garanti ettik. Bu, sizlerin sayesinde oldu. Bizlerin üzerindeki pozitif baskınız, bizleri dinamik tutmanız ve rekabetçi yaklaşımınız için teşekkür ederiz. Alonet olarak çok büyük bir işi büyük fedakarlıklarla Sivas'a kazandırdık. Durmak yok yola devam edeceğiz. Önümüzde bir iş daha var onun da mücadelesini veriyoruz. 500 kişilik işin toplamda 700 kişilik istihdamı olacak. Bunun alımlarına başladık." dedi.Sivas Valisi Salih Ayhan'ın istihdam konusunda büyük gayretleri olduğunu anımsatan Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun, "Valiliğimizin taleplerini hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Alonet de şu an başvuru yapan kalabalık bir genç topluluğu var. Pandemi nedeniyle zor günler geçirdik ancak Sivas başarılı bir sınav verdi. Şu anda evlerden çalışmaya devam ediyoruz ancak iş başı eğitimleri lokasyonda sürecek. Çağrı merkezimizi markalaştırmak istiyoruz. Üniversitemiz ile de temasa başladık ortak projeler geliştiriyoruz. Bu süreçte genel müdürümüz Ahmet İspirli'nin büyük gayret ve destekleri olmuştur. Kendisine de Sivas'a kazandırdığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"2020 Yılını Üretim ve İstihdam Odaklı Bir Yıl Olarak Değerlendiriyoruz"

Vali Salih Ayhan ise özellikle Pandemi sürecinde dijital teknolojinin öneminin arttığını belirterek,"İlimiz altyapısı dijital teknolojiye hazırlıklı olduğundan bu paydan nasibini almaktadır. Süreçteki katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk anlamında büyük destek veriyorsunuz. İş başı eğitim programını en iyi uygulayan illerden biriyiz, sizlerde en iyi uygulayan firmalardansınız. Bana 100 kişi alacağınıza dair söz vermiştiniz ve sözünüzü tuttunuz. Akabinde bir 100 kişi daha aldınız. Şimdi süreç başladı 50 kişi daha alıyorsunuz. İlave 300 kişi daha sisteme katacaksınız. Ama verdiğiniz sözlerle bu rakamın daha da artacağı görünüyor. İlimizde istihdamın arttığını görmek halkımızın da moral ve motivasyonunu artırıyor. İlimizde daha çok fabrikanın bacasının tütmesini, daha çok çarkın dönmesini istiyoruz. Evlerde aşların ocakların kaynamasını, milletimizin yüzünün gülmesini istiyoruz. Devletimiz güçlü destekler veriyor. Sizin gibi fedakar, cefakar milli ve yerli insanlarında gayretleri ile iyi bir noktaya geleceğiz. Sivas'ta üretime ve istihdama devam diyoruz. 2020 yılını üretim ve istihdam odaklı bir yıl olarak hep değerlendirdik. Söylemimizi de hep bu minval üzerine kuruyoruz. Rabbim doyduğu yere güzel hizmetler yapabilmeyi nasip eylesin. Siz Sivas'ta yaşamıyorsunuz, Siz Sivas'ı yaşıyorsunuz. Siz Sivas'ı her zaman tercih ettiniz. Teşekkür ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 300 kişilik istihdam protokolü Sivas İŞ-KUR İl Müdürü Hikmet Canpolat, Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dursun ve Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından imzalandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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