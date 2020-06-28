ÜNİVERSİTE MARATONUN SON OTURUMU BAŞLADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÜNİVERSİTE MARATONUN SON OTURUMU BAŞLADI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, DHAYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla başladı.

ÜNİVERSİTE MARATONUN SON OTURUMU BAŞLADI
28.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:12

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, DHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), saat 15.45 itibarıyla başladı. Üniversite adayı öğrenciler için iki gündür süren sınav maratonun son oturumu olan YDT sınavı saat 15.45 itibarıyla başladı. Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından, öğrenciler bugün AYT ve YDT sınavına girdi. TYT ve AYT'ye göre daha az öğrencinin katılım gösterdiği sınavda, bazı öğrenciler kendini denemek amacıyla ya da üniversitede hazırlık okumamak için bu sınava girdiğini belirtti. Üniversitede hazırlık okumamak için bu sınava girdiğini belirten Can Çöğen, "AYT ve TYT sınavına da girdim. Bu sadece gideceğim üniversitede bana öncelik sağlayacağı için gireceğim bir sınav olacak. İngilizce tarafında bir problem olacağını düşünmüyorum. Her adaya da başarılar diliyorum. Bu sınavda İngilizce'den güzel bir sonuç alırsanız eğer üniversitede bu branşı almanıza gerek kalmıyor, ya da hazırlık okumuyorsunuz. Bu yüzden sınava giriyorum. Çok heyecan yok. AYT, TYT gibi değil açıkçası" dedi. Üniversite adayı öğrencilerden Ümit Saral da, "Hedefim Rus Dili ve Edebiyatı o yüzden Rusça sınavına gireceğim" derken, Naz Erkoç koronavirüs sürecinde evde ders çalışmakta zorlandığını belirterek, "Sorular çok bilgi ağırlıklı değil. Daha çok yoruma dayalıydı. Ben makine mühendisliği istiyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz diye giriyorum. Hayatta ne çıkacağı belli olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor Haber
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Haber
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Haber
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aytaç Kara'dan transfer açıklaması: Teklif almadım
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Eşinin dolandırılmaya çalışıldığını anlayan koca karakola gitti, kadın o sırada dolandırıcıya parayı verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
ABD'de el dezenfektanı içen 3 kişi öldü, 1 kişi kör oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Buse Varol Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Caner Erkin Yılmaz Vural Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: ÜNİVERSİTE MARATONUN SON OTURUMU BAŞLADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 16:15:49. #1.14#
title