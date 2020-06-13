Üniversite laboratuvarında yangın Malatya İnönü Üniversitesi laboratuvarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya İnönü Üniversitesi laboratuvarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üniversitenin Malatya -Elazığ karayolu 8. kilometrede bulunan merkez kampüsünde bulunan merkez laboratuvarda, bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kısa sürede söndürülürken, Yangın esnasında laboratuvarda kimsenin bulunmadığı ve maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA