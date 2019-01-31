Üniversite kütüphanesinde kabartma yazı Kur'an-ı Kerim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Braille alfabesi ile hazırlanmış kabartma Kur'an-ı Kerim'ler görme engelli öğrencilerin hizmetine sunuldu

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Braille alfabesi ile hazırlanmış kabartma Kur'an-ı Kerim'ler görme engelli öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı'nın sorumluluğunda faaliyet gösteren Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi'nin çalışması ile İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve Merkezi Kütüphane'ye Braille alfabesi ile hazırlanmış 4 adet kabartma Kur'an-i Kerim kazandırıldı.

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinde düzenlenen programla, görme engelli öğrenciler için hazırlanan Kur'an-i Kerim'lerin tanıtımı yapıldı. Programa, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Ağırman, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programda görme engelli Umut Ceran kabartma yazı ile yazılmış Kur'an-ı Kerim'den Hac Suresi'nden ayetler okudu. Parmakları ile okumasını yapan Umut Ceran, "Bize bu fırsatı veren CENGEL birim sorumlusu Recep Toparlı'ya, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Alim Yıldız ise yaptığı konuşmada "Görme engelli kardeşlerimiz için hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerimiz İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve Merkezi Kütüphanemize geldi. CENGEL birimini kurarak belediyemizle beraber birçok engeli ortadan kaldırdık ve çok güzel programlara imza attık. İlimiz genelinde büyük bir farkındalık oluşturduk. Ben bu güzel çalışmayı yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İHA