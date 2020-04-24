Üniversite kendi dezenfektanı üretiyor Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) koronavirüsle mücadele kapsamında sıvı yer ve el dezenfektanı üretiyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) koronavirüsle mücadele kapsamında sıvı yer ve el dezenfektanı üretiyor.

Muratlı Meslek Yüksekokulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından üretilen dezenfektanlar üniversite hastanesi, üniversite binaları ve kamu kurumlarında kullanılacak.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine, üniversitenin bütün birimleriyle birlikte koronavirüsle mücadele sürecinde elinden geleni yaptığını söyledi.

Akademisyenlerin üniversitenin kendi dezenfektanını üretmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Şahin, "Hocalarımız bu süreçte hep kendilerince katkı sunmak istiyor. Daha önce akademisyenlerimiz sağlık çalışanları için maske üretmeye başlamıştı. Şimdi de Meslek Yüksek Okulu ve Kimya bölümümüz üniversite hastanesi ve kendi ihtiyacımız olan sıvı yer ve el dezenfektanı üretimini sürdürüyor. Şu an istenilen miktarda alkol bulamıyoruz. Yeteri kadar alkol tedarik edildiği takdirde hafta da 1 ton dezenfektan üretimi yapılabilecek. Üniversite dışında da kamu kurumlarından talep olursa onlara da dezenfektan ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: AA