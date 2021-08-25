Üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları ne zaman olacak, ne zaman yapılacak? Üni kayıt tarihleri açıklandı mı?
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Üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları ne zaman olacak, ne zaman yapılacak? Üni kayıt tarihleri açıklandı mı?

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YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçlarının ardından adaylar, Ünviersite kayıtları ne zaman başlayacak? YÖK üniversite kayıt tarihleri ne zaman? gibi soruların cevapları merak edecek. Peki, Üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları ne zaman olacak? Üni kayıt tarihleri açıklandı mı? Üniversite kayıt tarihleri hakkında bilgiler sizlerle...

Üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite kayıt tarihi hakkında açıklamada bulundu mu? Üniversite kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? Resmi açıklama geldi mi? Üni kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

YKS TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

Henüz tercihler açıklanmadı. Bugün veya yarın YKS 2021 tercihlerinin açıklanması bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 1-7 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar (e-Kayıt) ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yapacak öğrenciler, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu sayfadan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemini yapabilecekler. T:C: kimlik numarası ve e-devlet şifresi yeterli olacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları ne zaman olacak, ne zaman yapılacak? Üni kayıt tarihleri açıklandı mı?
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Üniversite kayıtlar ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları ne zaman olacak, ne zaman yapılacak? Üni kayıt tarihleri açıklandı mı? - Haberler
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