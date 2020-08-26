Üniversite kayıt işlemleri 2020 ne zaman, elektronik kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
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Üniversite kayıt işlemleri 2020 ne zaman, elektronik kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı sonrası 26 Ağustos günü YKS yerleştirme sonuçları da belli oldu. Adaylar üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, üniversite elektronik kayıt işlemleri ne zaman?

Üniversite kayıt işlemleri 2020 ne zaman, elektronik kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler?
26.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:29

YKS tercih sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebiliyor. Adaylar artık üniversite kayıt işlemlerini yapacak. Üniversite kayıt için gerekli evraklar neler? YKS sonrası bir yükseköğretim programına yerleşenler için elektronik kayıt nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların önce internetten ön kayıt işlemini yapmaları gerekiyor. Elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Kayıt işlemleri de 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ile giriş yaparak, sitede yer alan arama kutucuğuna ''Üniversite e- Kayıt'' yazarak kayıt işlemleri sayfasına ulaşılabilir.

Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için kişisel bilgilerin (e-posta, telefon) onaylanmış olması gerekir. Bu gibi eksikleri tamamladıktan sonra çıkan sayfada kayıt olmak istenilen üniversite seçilir ve devam et butonuna tıklayarak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada yeni bir ekran gelecek ve burada istenilenler de eksiksiz doldurlmalıdır.

Alanlar tamamlandığında cep telefonuna gelecek onay kodu sitede yer alan onay kutucuğuna girilerek son aşamaya geçilmiş olunur ve kayıt belgesi görüntülenir.

Kayıt işlemini bitirdikten sonra sistemden çıkış yaparak kontrol etmek için tekrar girebilir ve kayıtlı belgelerim kısmı altında üniversite kayıt belgenizi görebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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