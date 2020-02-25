Üniversite kavşağındaki alt geçitte bakım ve onarım çalışması başlatıldı

25.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:31

Üniversite öğrencilerinin kolay ve güvenli bir ulaşım sağlaması için Nevşehir-Avanos karayolu üzerinde yapımı gerçekleştirilen alt geçitte kış mevsiminde yaşanan yıpranmalara karşı bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, 50 metre uzunluğundaki yaya alt geçinin yalıtımı güçlendirilerek iç mekan aydınlatmalarındaki sorunlar giderilecek.

İç mekanı yeniden boyanarak daha modern bir görünüme kavuşturulacak olan alt geçitteki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

Kaynak: Bültenler