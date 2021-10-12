Üniversite kapanacak mı? Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Üniversiteler ile ilgili son dakika gelişmeleri sorgulanıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ediyor. Artan vaka sayılarıyla üniversitelerdeki eğitimin nasıl olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı dün gerçekleşti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Kabine Toplantısı sonrası üniversitelerin son durumu belli oldu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan okullar ve üniversitelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Üniversitelerde 1,5 yıldır öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla derslerine devam ettiklerini dile getiren Özvar, şöyle devam etti: "Bu süreç gerçekten kolay olmayan bir süreçti. Ancak bu süreci üniversitelerimizin başarılı yönettiği kanaatini taşıyorum. Öğrencilerimiz de sabırla derslerine devam ettiler. Uzaktan eğitim, yükseköğretimin bir parçasıdır, kendisi değil. Uzaktan eğitimin yükseköğretimde yüz yüze eğitimin yerini alması veya onu ikame etmesi beklenemez. Örgün eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir. YÖK olarak bütün üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin esas olduğunu, kural olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii şartlar bazen örgün eğitimde olduğu gibi yüz yüze eğitimin yapılmasına imkan vermeyebilir. Nitekim geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimi bütünüyle uzaktan öğretim usulüyle yapmaya çalıştık ve başardık. Şimdi 2021-2022 akademik yılında bütün üniversitelerimizde aldığımız karara göre eğitim ve öğretim yüz yüze yapılacaktır. Biz artık eğitim ve öğretimin üniversitelerde yüz yüze, yani öğrencilerimizin arkadaşlarıyla beraber, öğretim üyeleriyle beraber, kampüsün içerisinde, fakültelerde bütün sosyal alanlarda yapılmasını arzu ediyoruz. Bu fevkalade önemli bir konu. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgın sürecinin devam ettiğinin altını çizen Özvar, "Bu gerçek, ancak bu gerçekle yükseköğretimde eğitim ve öğretimin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

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