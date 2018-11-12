Üniversite, Kamu ve Stk Temsilcileri Kudaka'da Buluştu

Atatürk Üniversitesi, kamu ve STK temsilcileri KUDAKA ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya kurumları temsilen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Atatürk Üniversitesi'nden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sadık Erdoğan, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden Ömer Kaplan, Erzurum I. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, Mimarlar Odası Erzurum Şube Başkanı Ali Kadı, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Umut Tan, Elektrik Mühendisleri İl Temsilcisi Namiye Sınırkaya, Ata Teknokent Genel Müdürü Ersin Karaman, Erzurum Stratejik Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Nuri Alim, BİRKONFED Erzurum Temsilciliği adına Muhammet Zeki Gözeler ve Ertuğrul Yardımcı katıldı.

Bölgedeki sanayi sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda bölge paydaşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler de tartışıldı. Ayrıca katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri, kendi faaliyet alanlarına ilişkin olarak devam eden program ve projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Bölgede girişimciliğin ve üretimin arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler toplantının ana başlıkları arasında yer aldı.

Toplantıda kurum, kuruluş ve STK'lar arasındaki iletişim kanallarının daha etkin kullanılması, paydaşlar arasındaki ziyaretlerin arttırılması ve çalışmaların proje fikirleri özelinde ve odaklı olarak devam ettirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Yeni proje fikirlerinin de tartışıldığı toplantının belli aralılarla tekrarlanması kararlaştırılarak toplantıya son verildi. - ERZURUM