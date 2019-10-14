Üniversite ile başsavcılıktan "kornea" temini için iş birliği

14.10.2019 12:36

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kornea teminine ilişkin iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Bankası ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı arasında, yaşamını yitiren insanlardan görme sorunu bulunan hastalara kornea temin edilmesi için protokol imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadullah Keleş ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, protokolün Doğu Anadolu Bölgesi'deki yoğun kornea taleplerinin karşılanması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çomaklı, iş birliğinin kornea nakli bekleyen hastalara umut olacağını belirtti.

Görme kayıplarının tedavisinde uygulanan yöntem olan ve halk arasında "göz nakli" olarak adlandırılan kornea naklinin birçok kişinin yeniden görmesine imkan sağladığını vurgulayan Çomaklı, "Geçmişte büyük problem olan ancak tıbbın gelişen imkanları ile görme problemi yaşayan hastalara kornea nakli yapılarak sorun ortadan kalktı. Gözün ön kamerasındaki sıkıntı nedeniyle görme zorluğu çeken hastalar kornea nakliyle şifa buluyor." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, Doğu Anadolu Bölgesi'nden yoğun kornea talebi olduğunu ve imzalanan protokolün hastaların problemlerinin giderilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Başsavcı Bölükbaşı da hayatını kaybeden kişilerin dünyadaki varlıklarını, başka insanlara umut olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Üniversite ile sağlanan iş birliğinin görme problemi yaşayan vatandaşların taleplerinin daha hızlı karşılanması için önemli olduğunun altını çizen Bölükbaşı, üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve protokolle ihtiyaca daha rahat şekilde cevap verilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA