Üniversite içerisindeki göletin yosunlarını balıklarla temizlenecek Üniversite içerisindeki göletin yosunlarını balıklarla temizlenecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'nin yosunları, gölete bırakılan Çim Sazanları ile temizlenecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'nin yosunları, gölete bırakılan...

Üniversite içerisindeki göletin yosunlarını balıklarla temizlenecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'nin yosunları, gölete bırakılan Çim Sazanları ile temizlenecek

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'nin yosunları, gölete bırakılan Çim Sazanları ile temizlenecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Hasbahçe Göleti'ne Keban Barajı'ndan getirilen bin adet Çim Sazanı balığı bırakıldı. Su alanlarında aşırı üreyen ve istenmeyen su bitkilerinin kontrolünde kullanılan Çim Sazanı ile Has Bahçe Göleti'nde yaşanan yosunlaşmanın önlenmesi amaçlanıyor.

Sazanlar yosunlaşmayı önleyecek

Balıkların Hashabçe Göleti'ne bırakılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Geçen yıl Antalya'dan bin tane renkli sazan balığı getirmiştik. Yine Kızılırmak sazanlarını da Gölete atmıştık. Bizim maksadımız Gölet içerisindeki yosunlanmayı azaltmaktı fakat çok fazla başarılı olamadık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde yosunlanmaya karşı Çim Sazanı'nın iyi geldiğini öğrendik. Keban Barajı'ndan bin tane Çim Sazanı'nı getirerek Göletimize bıraktık. Bundan sonra Göletimizde yosunlaşma olmayacak. Getirdiğimiz Çim Sazanları kendi ağırlıklarının on katı kadar yosun yediğini biliyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin Takdirini Topluyor

Göleti ziyaret eden Sivas Muzaffer Sarısözen Ortaokulu Matematik Öğretmeni Adem Demir, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hasbahçe Göleti'ne beşinci gelişim. Gerçekten muazzam bir eser olmuş burası, yapanların eline sağlık. 'Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur' hikayesi burada vücut bulmuş. Kovid-19 sürecinde de gelip ferahça gezeceğimiz bir yer olmuş. Emeği geçenlerin tekrar eline sağlık. Burada tabii Sivasımızın tarihi eserlerinin sergilendiği Mini Sivas da hoşumuza gidiyor. Göletin içerisindeki balıklar keyifli vakit geçirmemizi sağlıyor. Çocuklar çok eğleniyorlar, burada rahat ediyoruz. Türkiyemizin en büyük yerleşkelerinden olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin böyle bir gölete sahip olması Üniversiteye değer kattığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA