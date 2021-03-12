Üniversite Hastanesi durağındaki üst geçit yıkılıyor
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Üniversite Hastanesi durağındaki üst geçit yıkılıyor

12.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:05
Üniversite Hastanesi durağındaki üst geçit yıkılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Dumlupınar Bulvarı üzerinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi durağındaki mevcut üst geçit Pazar günü yıkılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Aşama Raylı Sistem çalışmaları kapsamında Dumlupınar Bulvarı üzerinde yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi durağındaki mevcut üst geçit Pazar günü yıkılacak. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3. Aşama Raylı Sistem Hattında yapılacak imalatlara engel teşkil ettiği için Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Üniversite Hastanesi Durağındaki mevcut üst geçidin 14 Mart Pazar günü yıkımının gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma süresince; Konyaaltı Sahili istikametinden Otogar istikametine gidecek araçlar; Dumlupınar Bulvarı, Toroslar Caddesi, Pınar Caddesi, Gazi Bulvarı ve İller Bankası Kavşağını, Otogar istikametinden Konyaaltı Sahil istikametine gidecek araçlar; Dumlupınar Bulvarı, İller Bankası Kavşağı, Gazi Bulvarı, Pınar Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesini kullanabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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