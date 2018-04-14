Üniversite Hastaneleri Birliğinin Afyonkarahisar Toplantısı

Üniversite Hastaneleri Birliğinin Afyonkarahisar'daki toplantısı başladı.

Toplantıya katılmak üzere kente gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üniversite Hastaneleri Birliğinin Afyon Kocatepe Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlediği istişare toplantısı için burada olduğunu söyledi.

Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırmanın yanı sıra tedavi hizmeti de sunduğunu anlatan Bağlı, "Dolayısıyla bizim 'müşteri memnuniyeti' dediğimiz sigortalıların memnuniyeti ile vatandaşların sağlık hizmetine erişimdeki etkinlilik ve verimliliğini arttırmak için üniversite hastaneleri ile sıkı bir işbirliği içerisinde olmamız gerekir." dedi.

Çok yoğun programı olmasına rağmen toplantı için geldiğini kaydeden Bağlı, şöyle konuştu:

"İnşallah verimli bir toplantı, verimli görüşmeler olacak ve sonuçta, daha iyi hizmet sunan, sağlık hizmetinde verimliliği ve etkinliği arttıran bir Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz diyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylandığı kanunlarla üniversite hastanelerinin borçlarının önemli bir kısmı Maliye Bakanlığı tarafından yüklenilmişti. Yani finansal dar boğazlara önemli ölçüde bir neşter vuruldu. Üniversite hastanelerinin bundan sonra finansal kapasite ve hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğini arttırmak için neler yapılabilir? Sağlık Bakanlığı tarafı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve YÖK, beraber istişarelerde bulunacağız."