Üniversite harçları ne kadar? 2.öğretim üniversite harçları, açık öğretim harçları ne kadar?

Yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payına verilen harçlar hakkında Üniversite harçları ne kadar, harç kalktı mı? sorularının yanıtları araştırıldı. Bu kapsamda 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan bilgileri sizler için derledik. Üniversite, yüksek lisans, lisansüstü harç sorgulama! Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Açık öğretim harçları ne kadar? 2.öğretim üniversite harçları, açık öğretim harçları ne kadar?

2.öğretim üniversite harçları, açık öğretim harçları ne kadar? 2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Temmuz 2021 Üniversite harçları ne kadar, harç kalktı mı?

ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR 2021?

30 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre;

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Öğrenci harçlarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı. Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki bazı fakülteler şöyle:

Tıp fakülteleri: 706

Diş hekimliği:590

Veterinerlik: 462

Pilotaj: 562

Bilgisayar: 463

İnşaat: 463

Mimarlık: 463

Güzel Sanatlar: 377

Fen Edebiyat: 340

Hukuk: 374

İktisat: 374

İşletme: 374

İlahiyat: 340

Eğitim: 340

Yabancı Dil: 340

İletişim:340

Açık Öğretim: 77

Konservatuvar: 703

Turizm: 227

AÇIK ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇLARI

Veteriner: 2549

Pilotaj: 5098

Bilgisayar: 1825

İnşaat: 1825

Mimarlık: 1825

Fen Edebiyat: 1530

Hukuk: 1379

İktisat: 1379

İşletme: 1379

30 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE HARÇ DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.