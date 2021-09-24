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"Üniversite Güvenlik Toplantısı" Yapıldı

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Eren Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı oluşturmak adına yapılan Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında yapıldı.

Eren Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı oluşturmak adına yapılan Üniversite Güvenlik Toplantısı Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında yapıldı.

Bitlis Valiliği Konferans Salonunda yapılan Güvenlik Toplantısına Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile birlikte, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Güvenlik Şube Müdürü Cahit Kılıçaslan, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerince üniversite yerleşkesi, yurtlar ve çevresi için alınan güvenlik, asayiş ve trafik tedbirleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantının devamında Eren Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı üniversitenin genel durumunu ve sorunlarını yansıtan bilgiler verdi.

Toplantıda, ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasiteleri ve doluluk oranları ile Üniversitede muhtemel asayiş olayları ve güvenlik güçlerinin müdahalesi, yurtların ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

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Haber: 'Üniversite Güvenlik Toplantısı' Yapıldı - Haberler
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