Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

2021-2022 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında yapıldı.

BOLU (Habermetre) - 2021-2022 Akademik Yılı Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; üniversite öğrencilerinin sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım vd konularda ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yürütülen ve planlanan çalışmalar ile alınması gereken ek tedbirler görüşüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından alınması planlanan ek tedbirler hakkında sunum yapılarak toplantıya katılanlara bilgiler aktarıldı.

Uzun bir aranın ardından ülke genelinde olduğu gibi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yüz yüze başlayacak olan yeni akademik yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alınarak, karşılıklı görüş alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunuldu.

2021 - 2022 Akademik Yılı'nın hayırlı olmasını dileyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Amacımız, uzun bir aranın ardından yüz yüze başlayan eğitimin akamete uğramaması için pandemi tedbirleri başta olmak üzere, Bolu merkez ve ilçelerdeki tüm kampüslerde, okul ve yurt çevrelerinde gereken bütün tedbirleri alarak, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde, mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını ve yeni akademik yılı başarıyla tamamlamalarını sağlamaktır.

Okullarımızın açılması ve evlatlarımızın yüz yüze eğitim almalarının devamlılığını sağlamak bizim için çok önemlidir. Bu bağlamda evlatlarımızın problemleri varsa gerekli tedbirleri almak ve çözmek bizim görevimizdir.

Gerek İlimizde üniversite öğrencilerinin barınmak için yer bulamadığına dair provokasyonlara karşı gerekse bu süreçte marketlerdeki ve ev kiralarındaki fahiş fiyatların kontrolüne ilişkin tüm tedbirlerimizi aldık ve denetimlere devam ediyoruz" dedi.

Üniversite okumak için Bolu'ya gelen her bir öğrencinin çok kıymetli olduğunu belirten Vali Ümit, "Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin emanetidir. Ailelerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerimizin huzur ortamında güvenli eğitim almalarını sağlamak için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık.

Barınma ve ulaşım başta olmak üzere eğitim yılı başlamadan tedbirlerin alınması için ilgili yetkili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

İlimizdeki mevcut KYK ve özel yurt kapasitemiz öğrencilerimizin taleplerine karşılık verebilecek nitelikte ve donanımdadır. Öğrencilerimiz tarafından konaklama taleplerinin yoğun olma ihtimaline karşılık ihtiyaç halinde kamu kurumlarımızın misafirhanelerini 15 Kasım 2021 tarihine kadar öğrencilerimizin hizmetlerine açık tutacağız" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığındaki toplantıya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Muslera Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversite Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:50:22. #1.11#