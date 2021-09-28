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Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de, Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikçe düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı kampüslerde ve yurtlarda güven ortamının devamlılığının sağlanması için gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Amaçlarının öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alarak mezun olmalarını sağlamak olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Üniversitemizde eğitim-öğretim ortamının bozulmasına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin önüne geçilmesi için ilgili kurumlar, yurt müdürlükleri ve üniversite yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacağız. Üniversitemiz ve çevresinde mevcut olan güven ortamının devamlılığının sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere izin verilmemesi, eylemlere karışan öğrencilere yasal işlemlerin uygulanması gibi konularda alınan tedbirleri toplantıda değerlendirdik" dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından alınan güvenlik tedbirlerinin görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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