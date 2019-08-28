28.08.2019 20:54

Üniversite girişinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen kazada Cumhuriyet Üniversitesi Selçuklu kapısından kampüse giriş yapmak için kavşaktan dönen A.Ç. sevk ve idaresindeki halk otobüsü, Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan E.Y. yönetimindeki 34 FF 2296 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan E.Y. ve S.K. yaralandı. Yaralılar Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan kazaya karışan halk otobüsünde, kaza esnasında yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA