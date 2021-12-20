Üniversite Futsal Takımımız Turnuvada
Araştırma MerkezleriÜniversite Futsal Takımımız TurnuvadaÜniversitelerarası Salon Futbolu 2. Lig Müsabakaları 20-24 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecektir.
Araştırma Merkezleri
Üniversite Futsal Takımımız Turnuvada
Üniversitelerarası Salon Futbolu 2. Lig Müsabakaları 20-24 Aralık tarihleri arasında Gazi Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecektir. Turnuvaya katılan Üniversite futsal takımımıza başarılar diliyoruz.
Duyuru Ekleme Tarihi : 20. 12. 2021 09: 50
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