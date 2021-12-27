Üniversite Erkek Voleybol Takımı Turnuvada
Araştırma MerkezleriÜniversite Erkek Voleybol Takımı TurnuvadaÜniversitelerarası 2. Lig Erkek Voleybol Müsabakaları 25-29 Aralık tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecektir.
Araştırma Merkezleri
Üniversite Erkek Voleybol Takımı Turnuvada
Üniversitelerarası 2. Lig Erkek Voleybol Müsabakaları 25-29 Aralık tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecektir. Takımımıza başarılar diliyoruz.
25 Aralık Cumartesi Çankaya Üniversitesi 3 - Hacı Bayram 0
26 Aralık Pazar Çankaya Üniversitesi 2 - Medipol Üniversitesi 3
Spor İşleri Şube Müdürlüğü
Duyuru Ekleme Tarihi : 27. 12. 2021 09: 47
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