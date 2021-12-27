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Üniversite Erkek Voleybol Takımı Turnuvada

Üniversite Erkek Voleybol Takımı Turnuvada
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Araştırma MerkezleriÜniversite Erkek Voleybol Takımı TurnuvadaÜniversitelerarası 2. Lig Erkek Voleybol Müsabakaları 25-29 Aralık tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecektir.

Araştırma Merkezleri

Üniversite Erkek Voleybol Takımı Turnuvada

Üniversitelerarası 2. Lig Erkek Voleybol Müsabakaları 25-29 Aralık tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi spor salonunda gerçekleşecektir. Takımımıza başarılar diliyoruz.

25 Aralık Cumartesi Çankaya Üniversitesi 3 - Hacı Bayram 0

26 Aralık Pazar Çankaya Üniversitesi 2 - Medipol Üniversitesi 3

Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Duyuru Ekleme Tarihi : 27. 12. 2021 09: 47

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