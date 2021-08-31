Üniversite elektronik kayıtlar ne zaman? İnternetten kayıt son gün!

31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla YKS sonuçları açıklandı. Bu kapsamda üniversite kayıtlarına dair detaylar açıklanmaya başlandı. Peki, üniversite elektronik kayıtlar ne zaman?

Üniversite elektronik kayıtlar ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı olan YKS'ye giren adaylar, tercihlerini ağustos ayında tamamladı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise kayıt heyecanı başlamakta. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite elektronik kayıtlar ne zaman? İşte, gerekli evraklar listesi ve kayıt tarihleri

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLAR NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde tamamlanan YKS tercihlerinin sonuçları YÖK Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak. Tercih sürecinde bir yükseköğretim programına yerleşen üniversite birinci sınıf öğrencileri kayıt için gerekli belgeler listesine YKS tercih kılavuzundan erişim sağlayacaklar. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.