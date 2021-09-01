Üniversite elektronik kayıt ne zaman? Elektronik kayıt nedir, nasıl yapılır?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar tercihlerini ağustos ayında tamamladılar. Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler kapsamında takip ediliyor. Peki, üniversite elektronik kayıt ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? Üniversite elektronik (online) kayıt tarihleri 2021! Elektronik kayıt nedir, nasıl yapılır?

Üniversite elektronik kayıt ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite elektronik kayıt ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NE ZAMAN?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.