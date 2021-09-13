Üniversite ek tercihler ne zaman? sorusunun yanıtı merak edildi. YKS ek tercihleri istediği bölüme yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Boş kontenjanlar için adaylar 2.tercih zamanını bekliyorlar. YKS 140 puan ve üstü alanların tercih yapacağı tarih ise bir diğer merak konusu. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlıyor 2021? YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sonuçları açıklamasının ardından kazananlar adaylar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının ikinci haftasında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. Böylece AYT'de 180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS 2.TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS 2.tercih kılavuzu yayımlandı. Önümüzdeki günlerde kılavuzun yayımlanması bekleniyor. YKS 2.tercih kılavuzu ile ilgili detaylar belli olunca ayrıntılar haber de yer alacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" ifadelerini kullandı.

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