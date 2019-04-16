Üniversite de Kariyer Günü Etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Kariyer Günü etkinliği düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda 7 Aralık Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak girişimleriyle kariyer günü etkinliği düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ve Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un yanı sıra liseli birçok öğrencinin takip ettiği program, İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt'un açılış konuşmasıyla başladı. Akkurt, mimarisi, imkanları ve bölümleriyle pek çok üniversiteden daha iyi durumda olduğuna inandığı 7 Aralık Üniversitesi'nin bu tarz etkinliklerinin faydalı olmasını temenni etti. Rektör Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun, üniversitemizin tanıtım çalışmalarında büyük pay sahibi olan Doç. Dr. M.Ali Yıldırım'a ve ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında, üniversite de öğrenci olmanın kazandırabileceği avantajları öğrencilerle paylaştı.

Dr. Öğretim Üyesi M. Akif Karaman, öğrencilerin enerjisini överek başladığı sözlerini istihdam, ailesel gelişim, sosyal gelişim, kişisel gelişim ve maddi - manevi tasarruf değişkenleri ile üniversite eğitiminin muhtemel ilişkisine değindi. Konuşmaların ardından öğrenciler, öğretim elemanlarımız eşliğinde üniversitenin merkez kampüsünü gezdi.

Programın öğleden sonraki oturumuna Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek de bir konuşma yaparak, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. - KİLİS

Kaynak: İHA