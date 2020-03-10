Üniversite de kadınlara özel etkinlik
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Rektör, Aralık, Kilis, Güncel

Üniversite de kadınlara özel etkinlik

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlara yönelik farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

10.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:10
Üniversite de kadınlara özel etkinlik

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlara yönelik farklı etkinlikler gerçekleştirildi.


Üniversiteli Kadın Personeli İkindi Çayında Buluştu 7 Aralık Üniversitesinde akademik ve idari birimlerinde görev yapan akademisyen, memur, güvenlik görevlisi ve yardımcı hizmetlerdeki bayan personeller, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun'un ev sahipliğinde ve üniversite üst yönetiminin katılımıyla düzenlenen "İkindi Çayı Buluşması"nda bir araya geldiler. Uygulama Oteli Restoranında düzenlenen, Rektör Karacoşkun ile eşi Şehri Karacoşkun'un tek tek karşıladığı bayan misafirlere, Karataş ve Mercidabık Kampüslerinde kendi adlarına çam ağacı dikildiğini gösteren belgeleri de verildi.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun programda yaptığı selamlama konuşmasında, kadının toplumun merkezinde çok önemli bir konumda bulunduğunu söyleyerek, kadının niteliği ve kimliği ile toplumun her alanında hak ettiği yere gelmesinin gerekliliğini vurguladı.


Rektör Karacoşkun üniversite olarak kadınları önemsediklerini, yürütülen çalışmalarda üniversitede görev yapan kadın personellerin de aktif olarak katıldığını söyledi.


Öğretim Görevlisi Ali Nünükoğlu ve Öğretim Görevlisi Özgüç Acun Arslan'ın sunduğu müzik dinletisi ile devam eden program, verilen kokteylin ardından sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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