Üniversite çaycısı pozitif çıktı, 20 personele test yapıldı
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Üniversite çaycısı pozitif çıktı, 20 personele test yapıldı

Üniversite çaycısı pozitif çıktı, 20 personele test yapıldıESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi İki Eylül kampüsünde çaycı olarak görev yapan kadının koronavirüs olduğu tespit edildi.

10.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:30

Üniversite çaycısı pozitif çıktı, 20 personele test yapıldı

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi İki Eylül kampüsünde çaycı olarak görev yapan kadının koronavirüs olduğu tespit edildi. Aynı servis aracına bindiği ve çay servisi yaptığı belirlenen 20 personele tedbir amacıyla Kovid-19 testi yapıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül kampüsünde yer alan Anadolu Üniversitesi'nin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda çaycı olarak görev yapan kadında belirtiler görülmesi üzerine hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine çaycı kadın tedavi altına alınırken, filyasyon ekibinin yaptığı çalışmanın ardından aynı servis aracını kullandığı ve çay servisi yaptığı 20 personel olduğu tespit edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 üniversitesi personeline Kovid-19 testi yapılırken, personelin çalıştığı odalar ve servis aracı dezenfekte edilerek ilaçlandı. Sonuçların iki gün içerisinde belli olacağı kaydedildi.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu yazılı açıklama yaparak, tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, 'Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül kampüsünde bulunan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli bir personel Kovid-19 tanısı konulmuş olduğu anlamıştır. Takibinde tedbir olarak Kovid-19 tanısı konulmuş hasta ile birlikte aynı servis aracını kullanan ve kendisiyle görüştüğünü beyan eden çalışanlardan test yapılmak üzere Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınma aşaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca binalarda tedbir amacıyla dezenfekte çalışması yapılmıştır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu, kampüste pandemi nedeniyle herhangi bir karantina uygulanmadığını da sözlerine ekledi.

Üniversite çaycısı pozitif çıktı, 20 personele test yapıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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