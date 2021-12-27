Üniversite Camilerinde Görev Yapan Din Görevlileri Arasında Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Gerçekleştirildi

Başarılı, aktif ve bulundukları bölgelerde hizmetleriyle temayüz etmiş cami görevlilerinin ülke genelinde diğer görevlilerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 21 Aralık 2021 Salı günü çevrim içi platformlar üzerinden üniversite, fakülte, yüksekokul, KYK ve öğrenci yurdu yerleşkeleri içerisinde bulunan cami ve mescitlerde görev yapan 175 din görevlisinin katılımıyla Tecrübe Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen din görevlilerine hitap etti. İşliyen, konuşmasında son on beş yılda ülke genelinde hemen hemen bütün üniversitelerde camilerin hizmete açıldığını belirterek bu camilerde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımları bir araya getiren bu tür toplantıların son derece heyecan verici olduğunu dile getirdi. İşliyen, bahse konu camilerin önemli bir bölümünün müştemilatlarında bulunan okuma salonu, gençlik merkezi, kitap/kahve, Kur'an kursu vb. mekanları ile hizmete açıldığını ifade ederek fiziki olarak son derece kullanışlı ve işlevsel olarak planlanan bu camilerin asıl anlamını içerisinde sunulan kaliteli hizmet ile bulacağını söyledi. Bu çerçevede din görevlilerinin hizmetlerini takdir ederek onlara teşekkür eden İşliyen, hizmetlerini geliştirmeleri için din görevlilerini teşvik etti.

Programda Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç'in moderatörlüğünde İstanbul Sarıyer İstanbul Teknik Üniversitesi Abdülhakim Sancak Camii Uzman İmam Hatibi Mehmet Atalay ve Sakarya Serdivan Üniversite Kampüs Camii İmam Hatibi Erol Demir görev mahallerinde hayata geçirdikleri projelerin sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantıda slayt eşliğinde projelerin temel yaklaşımı ve uygulama adımları katılımcıların bilgi ve ilgisine sunuldu.

Toplantı, katılımcıların soruları alınıp cevaplandırılmasının akabinde görüş ve önerilerin alındığı açık kürsü bölümüyle tamamlandı.

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