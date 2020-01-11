Üniversite çalışanından sokak hayvanları için kulübe

11.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:51

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) hizmetli kadrosunda görev yapan Halil Akat, sokak hayvanları için izole edilmiş köpek kulübeleri yaptı.



Sokak hayvanları için; "Onlar benim kuzularım. Üşüdüklerinde ben de üşüyorum. Aç kaldıklarında, ben de açlık hissediyorum." diyen Halil Akat," Çocukluğumdan beri sokak hayvanlarına karşı bir hassasiyetim var. Onlar konuşamıyorlar ama bakışlarıyla kalplerinden geçenler anlaşılıyor. Sokak hayvanlarını çocuklarım gibi seviyorum. Onlar benim kuzularım. Üşüdüklerinde ben de üşüyorum. Aç kaldıklarında, ben de açlık hissediyorum. Havalar çok soğudu. O yüzden izole edilmiş köpek kulübeleri yaptım. Üşütmemeleri için de, kulübenin içerisine ve altına kesilmiş halılardan parçalar yerleştirdim" dedi.



KSBÜ yemekhanesindeki artan yemeklerin çöpe gitmediğini belirten Akat, "Arta kalan yemekleri sokak dostlarımıza veriyoruz. Bu soğuk günlerde daha çok ihtiyaçları var. Bazen sokak hayvanlarına kasaptan özel et alıyorum. O gün bayram ediyorlar. Bunu hızlı kuyruk sallamalarından anlıyorsunuz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA