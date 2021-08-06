Üniversite bünyesinde kurulan süt tesisinde "doğal" ürünler geliştiriliyor
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Üniversite bünyesinde kurulan süt tesisinde "doğal" ürünler geliştiriliyor

Üniversite bünyesinde kurulan süt tesisinde 'doğal' ürünler geliştiriliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde kurulan tesiste geleneksel ürünlerin sağlıklı olarak alıcıya ulaştırılması ve yeni ürünlerin üretilmesi için akademik çalışma yürütülüyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde kurulan tesiste geleneksel ürünlerin sağlıklı olarak alıcıya ulaştırılması ve yeni ürünlerin üretilmesi için akademik çalışma yürütülüyor.

SUBÜ Pamukova Meslek Yüksek Okulunda bir yıl önce faaliyete geçirilen Süt Ürünleri Üretim Tesisi ve Laboratuvarı'nda ilçeden toplanan sütler, tuz oranları ve katkı maddeleri azaltılarak doğal peynir üretiliyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, öğrencilerin uygulama yetisine sahip bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini söyledi.

Sarıbıyık, bölgenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştirilmesinden, sağlıklı şekilde pazarlanmasına kadar üniversite-sanayi-iş dünyası iş birliğini ön planda tuttuklarını anlattı.

Tesiste akademisyenlerin Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını aktaran Sarıbıyık, "Özellikle sağlıklı gıdanın insanımıza aracısız bir şekilde ulaşmasını sağlamak, yeni ürünler geliştirmek için akademik çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bu çalışmaları da öğrencilerimizle yaparak onların uygulama becerisini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Salgın sürecinde doğal ve sağlıklı beslenmenin daha da önem kazandığına dikkati çeken Sarıbıyık, "İnsanlar doğal ve sağlıklı beslenmeyi önemsiyor. Biz de bu ürünleri insanlarımıza ulaştırmak için minimum katkı maddesiyle ve doğallığını maksimum tutacak şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ürünler tüketiciyle buluşturulacak

Pamukova Yüksek Meslek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Sönmez de projeyle öğrencilerin eğitimleri sırasında uygulama becerilerini geliştirdiklerini anlattı.

Sektörün ihtiyacı olan proje tabanlı uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirdiklerine değinen Sönmez, "Aynı zamanda öğretim üyelerimizin yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş birliği projelerinin altyapılarını oluşturup, ileriye dönük çalışmalar planlamaktayız." dedi.

Laboratuvar Teknolojisi Programında görevli Dr. Mehmet Güldane ise pilot süt üretme tesisinde ilçe yöresinden toplanan sütleri çeşitli geleneksel ürünlere dönüştürdüklerini belirtti.

Peynir ürünlerinin, tuz ve kimyasal katkı maddelerini azaltarak doğal üretilmesi konusuna çalıştıklarını dile getiren Güldane, "Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar günümüzde revaçtadır. Bundan dolayı peynirde katkı maddelerinin azaltılması yoluyla bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerin gelecek günlerde tüketiciyle buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Güldane, şu anda "kültürlü beyaz peynir" ve "sepet peyniri" ürettiklerini, kaşar peyniri ve yoğurtla alakalı çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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