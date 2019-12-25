Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı
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Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

Kadıköy'de bir özel üniversitenin 9. katından aşağı atlayan genç kız hayatını kaybetti.

25.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:37
Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

'de bir özel üniversitenin 9. katından aşağı atlayan genç kız hayatını kaybetti.


Kadıköy'de bulunan özel bir üniversitede İrem Ş. adlı öğrenci intihar etti. 9. kattaki pencereden aşağı atlayan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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