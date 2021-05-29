Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
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Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı

Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) bir tören düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümü nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) bir tören düzenlendi.

Düzenlene törene Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada, İAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, İAÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Gençlik Vakfı Başkanı Farid Jafarov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Gençlik Vakfı Başkan Yardımcısı Faig Mammadov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Azerbaycanlı Öğrenciler ve Mezunlar Birliği Genel Sekreteri Ülker Gurbanova ile Azerbaycanlı Öğrenciler ve Mezunlar Birliği Koordinatörü Ferit Şahbazlı katıldı.

"28 MAYIS TÜM AZERBAYCAN HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH"Törende konuşan Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada, "28 Mayıs bizler için çok önemli ve anlamlı bir gündür. Azerbaycan Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918 yılında kuruldu. O dönemde ciddi birçok işe imza atıldı. Devlet bankası ve Bakü üniversitesi açıldı. İlk defa Müslüman doğuda kadınlara seçim hakkı tanındı. Azerbaycan'ın şanlı bayrağı bugün topraklarımızda dalgalanıyor. Hem Azerbaycan Cumhuriyeti kurucularını hem de şehitlerimizin hepsinin ruhu şaddır. Yakın dönemde yaşadığımız 44 günlük vatan savaşında her zaman olduğu gibi Azerbaycan ile Türkiye omuz omuza dayandı ve şükürler olsun ki bu savaş başarıyla sonuçlandı. Biz tek millet iki devletiz" dedi."TÜRKİYE OLARAK AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ"Programda konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, "Cumhuriyetinin 103'üncü yılını kutlayan kardeş ülke Azerbaycan'ın bu güzel gününü hem Türkiye hem de Aydın Üniversitesi olarak tebrik ediyoruz. Azerbaycan ülke olarak her zaman bizim yanımızda, bizde Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Büyüklerimizin de ifade ettiği gibi iki devlet tek millet olarak hep gördük ve böylede görmeye devam edeceğiz. Yemekten folklara tarihten gelecek ideallerimize kadar birliktelik göstermekteyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde diğer üniversitelere oranla Azerbaycanlı öğrenci sayısı daha fazladır. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen öğrenciler kendilerini ülkelerinde olma duygusunu yaşadıkları için üniversitemiz birinci sıradadır" ifadelerini kullandı."BU COĞRAFYADA BİZLER ANCAK BERABER VAR OLABİLİRİZ"

Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ise "Tek millet iki devlet kavramı 30 yılı aşkın süredir Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgaline de son verdi. Türkiye ne kadar güçlüyse Azerbaycan'da o kadar güçlü, Azerbaycan ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Her iki devletin varlığı ve birliği sonsuza kadar devam etsin. Bu coğrafyada bizler ancak beraber var olabiliriz. Azerbaycan ve Türkiye bu birlikteliği sonsuza kadar devam ettirecektir" diye konuştu. 


Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
Üniversite Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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