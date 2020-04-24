Üniversite araştırmasında; koronavirüsten kadınların, erkeklerden daha fazla korktuğu belirlendi
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Üniversite araştırmasında; koronavirüsten kadınların, erkeklerden daha fazla korktuğu belirlendi

KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç tarafından koronavirüs korku ölçeği araştırma sonuçlarına göre kadınların, erkeklerden daha fazla koronavirüsten korktukları ortaya çıktı.

24.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:19
Üniversite araştırmasında; koronavirüsten kadınların, erkeklerden daha fazla korktuğu belirlendi

KONYA'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Dilmaç tarafından koronavirüs korku ölçeği araştırma sonuçlarına göre kadınların, erkeklerden daha fazla koronavirüsten korktukları ortaya çıktı.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dr. Abdulkadir Haktanır ve Dr. Tolga Seki, koronavirüs korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla 668 kişi üzerinde bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada kadınların, erkeklerden daha fazla koronavirüsten korktuklarının ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Dilmaç, şunları söyledi: "Elde ettiğimiz veriler bize, kadınların bu virüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor. Araştırmamızdaki diğer veriler ise yaş ve eğitim düzeyine bağlı değerler. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında baktığımızda, yaşlılar gençlerden daha çok korkuyor diyemiyoruz. Araştırma bizlere gençlerin de en az yaşlılar kadar koronavirüsten korktuğunu gösteriyor."Eğitim düzeyinin koronavirüse karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör olmadığının belirlendiğini ifade eden Dilmaç, "Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip. Tüm bunlarla birlikte sosyo-ekonomik düzeye göre durum farklılık gösteriyor. Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre koronavirüsten daha fazla korkuyor" dedi. Dilmaç, çalışmayla konunun psikolojik tedavi yönüne katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

  


Kaynak: DHA

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