Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Yerleşkesinde sınava giren öğrencilerden bazıları, oturumların bitmesinin mutluluğunu aileleriyle paylaştı.

Sınavdan çıkan Emine Canyakar, yaptığı açıklamada, üçüncü üniversiteyi okumak için sınava girdiğini, 50 yaşında 3 çocuk annesi olduğunu söyledi.

Daha önce sosyoloji ve mobilya dekorasyon bölümlerini bitirdiğini belirten Canyakar, şimdi de Fransızca okumak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuğum yaşındaki kişilerle sınava girdim. Güzel bir duygu. Gençler daha iyi yerde olsun ama ben de okuyayım. Okumak çok güzel. Cebinizde artınız olsun, bilginiz olsun. Birkaç konu hakkında söz söyleyebilin. Dünya ne halde onu görebilelim. Okumanın yaşı yok. Herkes okusun bence."

Öğrencilerden Emir Atasoy da sınavının güzel ve kolay geçtiğini anlattı.

Atasoy, "AYT'den çıktım kendimi denemek için İngilizce'ye de girdim. Bu sınav AYT'den daha kolaydı. Hedefim psikoloji ama dilden iyi bir puan yaparsam dil üzerine de branş seçebilirim. Süre de yeterliydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girdim. Maske ve ıslak mendil dağıttıkları için maskeleri sınavda çıkarıyoruz. Çok rahatsız etmedi. Annem ve babamla geldim. Onlara sarılmak istiyorum." diye konuştu.

Zeynep Fişek de sınavın kolay olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Bugün genel anlamda iyi geçti. Yabancı dilde İngilizce branşını yaptım. Eşit ağırlıklı olarak hukuk ve işletme istiyorum. Pandemi sürecinde yapmamız gerekeni yaptık. Çok sorun olmadı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girmek çok etkilemedi. Annem ve babam da beni bekliyor."

Emre Başaran ise sınavdaki soruların beklediği gibi olduğunu vurguladı. Yabancı dilde sınava İngilizce'den girdiğine değinen Başaran, "Hedefim İTÜ mühendislik. Sınava çok çalıştım. İnşallah sonuç iyi olur. Emeklerimin karşılığını alırım." dedi.

Berna Tenes de yabancı dil sınavına İngilizce'den girdiğini ve kendini denemek istediğini ifade etti.

Kaan İlbak da ise sınavlarının iyi geçtiğini dile getirerek, "Genel olarak ilk sınav alanımdı. İngilizcemi denemek için girdim. Hedefim bilgisayar mühendisliği. Sınavda öğrenci olarak maskeyi çıkardım koronavirüs tedbirlerinin fazla etkisi olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA