Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı
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Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı
28.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:50

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı. Yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olan 2020-YKS adaylarına 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmadı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Bina ve okulların, sınavdan önceden detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

Kovid-19 durumu olan adaylar, tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

YKS dolayısıyla bugün saat 09.30'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 18.30'da sona erecek.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

Kaynak: AA

Manşet

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