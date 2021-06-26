Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Sınavın yapıldığı iki okulun önü ve bahçesindeki kalabalık Öğrencilerin sınav yerlerine gelişi Çocukları sınava giren veliler ile röportaj Okulların dışında bekleyen ve dua eden aileler SİVAS - Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı...
Sınavın yapıldığı iki okulun önü ve bahçesindeki kalabalık
Öğrencilerin sınav yerlerine gelişi
Çocukları sınava giren veliler ile röportaj
Okulların dışında bekleyen ve dua eden aileler SİVAS - Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alınmaya başlandı.
Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Aileler, sınava giren çocuklarını okul dışında bekledi. Bazı aileler, çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde