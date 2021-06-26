Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Sınavın yapıldığı iki okulun önü ve bahçesindeki kalabalık Öğrencilerin sınav yerlerine gelişi Çocukları sınava giren veliler ile röportaj Okulların dışında bekleyen ve dua eden aileler SİVAS - Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı...