Üniversite adaylarının YKS heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sınavın yapıldığı iki okulun önü ve bahçesindeki kalabalık Öğrencilerin sınav yerlerine gelişi Çocukları sınava giren veliler ile röportaj Okulların dışında bekleyen ve dua eden aileler SİVAS - Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı...

Sınavın yapıldığı iki okulun önü ve bahçesindeki kalabalık

Öğrencilerin sınav yerlerine gelişi

Çocukları sınava giren veliler ile röportaj

Okulların dışında bekleyen ve dua eden aileler SİVAS - Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alınmaya başlandı.

Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Aileler, sınava giren çocuklarını okul dışında bekledi. Bazı aileler, çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
Fakülte kapısı, velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla geç kalan gence açıldı
YKS'ye 4 dakika geç kalan iki öğrenci içeriye alınmadı
YKS'ye 4 dakika geç kalan iki öğrenci içeriye alınmadı
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS sona erdi
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite adaylarının YKS heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:33:17. #1.14#

title