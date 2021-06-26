Üniversite adaylarının YKS heyecanı
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Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Öğrencilerin sınava girdiği okullar Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu Velilerin bekleyişi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleri AYDIN - Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca...

Öğrencilerin sınava girdiği okullar

Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu

Velilerin bekleyişi

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk

Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleri AYDIN - Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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