Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Öğrencilerin sınava girdiği okullar Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu Velilerin bekleyişi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleri AYDIN - Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca...
Öğrencilerin sınava girdiği okullar
Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu
Velilerin bekleyişi
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk
Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleri AYDIN - Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol