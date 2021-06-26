Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Öğrencilerin sınava girdiği okullar Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu Velilerin bekleyişi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleri AYDIN - Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca...

Öğrencilerin sınava girdiği okullar

Okul bahçesindeki öğrenci yoğunluğu

Velilerin bekleyişi

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önündeki yoğunluk

Polis ekiplerinin öğrencileri, ekip araçlarıyla okullara götürmeleri AYDIN - Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol