Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi Sınava giriş yapan öğrenciler Sınava yetişemeye çalışan öğrenciler DÜZCE - Düzce'de, YKS ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara alındı.