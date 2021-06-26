Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Öğrencilerin sınava gelmesi Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılması ADIYAMAN - Adıyaman'da sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.
Öğrencilerin sınava gelmesi
Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılması
ADIYAMAN - Adıyaman'da sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.
Aileler ise okul bahçesinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül