Üniversite adaylarının YKS heyecanı
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Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Öğrencilerin sınava gelmesi Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılması ADIYAMAN - Adıyaman'da sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.

Öğrencilerin sınava gelmesi

Adayların güvenlik güçleri tarafından üst aramasının yapılması

ADIYAMAN - Adıyaman'da sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.

Aileler ise okul bahçesinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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