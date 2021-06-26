Üniversite adaylarının YKS heyecanı
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Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Sınavın yapıldığı fakülte Kimlik kontrolü ve üst taraması Sınava yetişmek için koşan öğrenciler Sınav görevlilerinin öğrencilere seslenmesi TRABZON- Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1.

Sınavın yapıldığı fakülte

Kimlik kontrolü ve üst taraması

Sınava yetişmek için koşan öğrenciler

Sınav görevlilerinin öğrencilere seslenmesi TRABZON- Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü ve ilçelerde 96 sınav binasında bin 357 salonda gerçekleşti.

Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
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