Üniversite adaylarının YKS heyecanı
Sınavın yapıldığı fakülte Kimlik kontrolü ve üst taraması Sınava yetişmek için koşan öğrenciler Sınav görevlilerinin öğrencilere seslenmesi TRABZON- Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1.
Sınavın yapıldığı fakülte
Kimlik kontrolü ve üst taraması
Sınava yetişmek için koşan öğrenciler
Sınav görevlilerinin öğrencilere seslenmesi TRABZON- Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsü ve ilçelerde 96 sınav binasında bin 357 salonda gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan