Üniversite adaylarının YKS heyecanı

Sınavın yapıldığı fakülte Kimlik kontrolü ve üst taraması Sınava yetişmek için koşan öğrenciler Sınav görevlilerinin öğrencilere seslenmesi TRABZON- Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1.