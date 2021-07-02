Üniversite Adaylarına Yol Gösterecek Etkinlik

Yaşar Üniversitesi, üniversite tercihi döneminde adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla çevrimiçi "Meslek Tanıtım Günleri" düzenliyor.

Yaşar Üniversitesi, üniversite tercihi döneminde adayların doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla çevrimiçi "Meslek Tanıtım Günleri" düzenliyor. Üniversite adayları, 5-9 Temmuz 2021 tarihleri boyunca gerçekleşecek olan etkinlik kapsamında, üniversitede yer alan lisans ve ön lisans programlarıyla ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Her yıl, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim ve tanıtım günleri düzenleyen Yaşar Üniversitesi, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak "Meslek Tanıtım Günleri" düzenliyor. Akademisyenler, 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte, aday öğrencilere üniversite bünyesindeki 45 lisans ve ön lisans programıyla ilgili bilgiler verip onların sorularını yanıtlayacak. Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe katılım için, www. yasar. edu. tr sitesinde veya https://zoom. us/meeting/register/tJAqdeCpqDIjGtUx6pOL-qXCwkvqMcmY6XqV linkinde yer alan formu doldurup kayıt yaptırmak gerekiyor.

SANAL KAMPÜS TURU DA VAR

Puan türlerine göre ayrılan oturumlarda öğrenciler, istedikleri bölümlerle ilgili tüm ayrıntıları öğrenecek. 5 Temmuz'da sanal kampüs turuyla başlayacak olan etkinlikte, uluslararası değişim programları ve etkili kariyer yönetimiyle ilgili bölümler de yer alacak. Aday öğrenciler, Yaşar Üniversitesi'nin akademik programları, eğitim olanakları, çift ana dal, yan dal, yurtdışı eğitim iş birlikleri, burs seçenekleri ve kampüs imkanları hakkında da bilgi alma fırsatı bulacak.

YENİ BÖLÜMLER DE TANITILACAK

Meslek Tanıtım Günleri'nin 6 ve 7 Temmuz'daki etkinlik programında, akademisyenler, yeni akademik yılında eğitime başlayacak Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan Tarım Ekonomisi Bölümü ve sayısal puan türüyle öğrenci alan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nü adaylara tanıtacak.

BİLİNÇLİ TERCİHLE SEVDİĞİNİZ MESLEĞİ SEÇİN

Üniversite adayı öğrencilere "Bilinçli bir tercihle sevdiğiniz işi yapın" mesajı veren Yaşar Üniversitesi rehberlik uzmanları "Tercihinizi yaparken ve üniversiteleri araştırırken akademik kadroları, bölümleri, ders içeriklerini, akademik yayınlarını, çeşitli kurumlarla olan proje çalışmalarını, üniversite-sanayi işbirliği süreçlerini, çift ana dal ve yan ana dal imkanlarını, Erasmus ve diğer yurtdışı değişim programları gibi akademik imkanları çok iyi değerlendirilmeli. Ayrıca yaşamak istediğiniz kentin size sunacağı sosyal ve kültürel olanakları da iyi araştırmalı" tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Habermetre