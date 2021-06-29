Üniversite adaylarına tercih önerisi: Ömür boyu mutlu olacağınız mesleği seçin

İki gün süren üniversite sınav maratonu tamamlandı.

İki gün süren üniversite sınav maratonu tamamlandı. Adaylar şimdi 4 Ağustos'ta açıklanacak YKS sonuçlarını bekliyor. Adaylara bundan sonraki döneme ilişkin önerilerde bulunan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, tercih edilecek bölümlerin araştırılmaya başlanması gerektiğini ifade etti. Gülşen, "Adaylar kendilerine yatırım yaparak, kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversite tanıtımlarının online olarak gerçekleştirileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile iletişime geçebiliyor" dedi.

Gülşen, "Üniversitelerin tanıtım günleri ile üniversitelerin bölümleri, yabancı dil imkanları, barınma ve burs imkanları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam ve akademisyenler hakkında bilgilendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNE UYGUN BÖLÜMLERİ SEÇSİNLER"

Adayların, 'En çok hangi bölümleri tercih etsem daha avantajlı olur?' diye düşündüğünü söyleyen Gülşen, "Öğrenciler hangi bölümün iş imkanı var onu tercih edeyim gibi düşünceleri uzun vadede doğru değil. Birkaç yıl popüler olan bir meslek birkaç sene sonra popülerliğini yitirebiliyor. Adaylar kendilerine yatırım yaparak, kendilerine uygun bölümleri seçsinler. Ömür boyu mutlu olacakları işleri yapsınlar" dedi.

"GENİŞ ARALIKLI TERCİH YAPSINLAR"

Adayların tercih yaparken 24 tercih hakkı içerisinde geniş aralıklı tercih yapmaları gerektiğine vurgu yapan Gülşen, "Adayların tercih listelerini oluştururken özellikle ilk 5 tercihi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca üniversitelerle iletişime geçip üniversitelerin imkanları ile ilgili bilgi almaları ve tercih deneyimleri yok ise mutlaka uzmanlardan destek almalarında fayda var" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı