Üniversite adaylarına tercih işlemleriyle ilgili tavsiyeler
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Üniversite adaylarına tercih işlemleriyle ilgili tavsiyeler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrası adayların tercih işlemleri de bugün başladı.

Üniversite adaylarına tercih işlemleriyle ilgili tavsiyeler
06.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:16
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrası adayların tercih işlemleri de bugün başladı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar adayların tercihlerini nasıl yapacakları ve tercih listelerini oluştururken nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili önerilerde bulundu. 

2020-YKS tercih işlemleri bugün başlarken üniversite adaylarının tercih işlemleri 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar da adaylara tercih işlemleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.  

Uçar "Üniversite tercihi nasıl yapılır?" sorusunu şöyle cevapladı; "Adayların tercihlerini yaparken T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine giriş yaparak tercih listelerini oluşturmaları gerekiyor. Ardından girmiş oldukları tercihlerini onayladıkları takdirde tercih işlemini tamamlamış olacaklar. Üniversite sınavını başarı ile geçen adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkın sunuluyor. Adaylar bu haklarının hepsini kullanmak zorunda değildir." 

TERCİH LİSTELERİ OLUŞTURURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ 

Tuba Uçar tercih listelerini oluştururken adayların nelere dikkat etmeleri gerektiğini ise şöyle sıraladı:  

"Öncelikle önlisans bölümlerinden tercih yapacak adayların TYT puanının 150 ve üzeri, lisans bölümlerinden tercih yapacak adayların ise bu seneye özel olarak AYT puanının 170 puan ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca sıralama barajı olan bölümleri tercih ederken de kendi sıralamalarının uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmaları şarttır. 

Adayların Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzunu mutlaka detaylıca okumalarını öneririm. 

İstek sıralarına göre tercih edecekleri tüm program ve bölümleri belirlemeliler. Belirledikleri program ve bölümlerin burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklerini ve tercih edilen bölüme bir önceki yılda giren adayların başarı sıralarını çok dikkatli incelemelerini tavsiye ederim ki hatasız bir liste oluşturabilsinler. 

Tercih listelerinin ilk sıralarında, az sayıda olacak şekilde, istedikleri ama sıralaması adayların sıralamadan biraz daha yüksek üniversite ve bölümler yer almalı. Daha sonraki tercihlerinin ise sıralamalarına yakın olmalıdır. Tercih listelerinin sonunda da hem istedikleri hem de kendi sıralamalarından daha düşük üniversite ve bölümlere yer verebilirler. 

Tercih listelerini oluştururken ilgilerinin, yeteneklerinin doğrultusundaki alanları düşünerek tercih yapmaları önemlidir. Sınavdan aldıkları puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmedikleri istemedikleri bir bölümü puanları tutuyor diye listelerine almamalarında fayda vardır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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