Üniversite adaylarına sınav öncesi moral hediyesi

Bağcılar Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS'ye (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) girecek öğrencilere kolonya ve çikolata ikramında bulundu.

Bağcılar Belediyesi, hafta sonu yapılacak YKS'ye (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) girecek öğrencilere kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da üniversite adayı gençlere başarılar diledi.

Öğrencilerin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) için geri sayım başladı. YKS'nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu 26 Haziran'da, AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) oturumları ise 27 Haziran'da yapılacak.

Bağcılar Belediyesi de sınava bir gün kala adayların heyecanını yenmesi ve morallerini yüksek tutmaları amacıyla içinde çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye paketi oluşturdu. Üzerinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın 'YKS sınavına katılacak öğrencilerimize başarılar dilerim' notu bulunan paketler, başta Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi olmak üzere belediye bünyesindeki kütüphanelerde ders çalışan gençlere ikram edildi.

GENÇLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Çağırıcı, "Bugünün sınava hazırlanan gençleri yarının yöneticileri, tarih yazanları olacak. Onların başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz" dedi.

Kendilerine ikram edilen hediyeyle çok mutlu olduklarını söyleyen gençler, sürpriz hediyeden dolayı Çağırıcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı