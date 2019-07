Üniversite adaylarına atlı, iskeletli tanıtım

Kaynak: DHA

ÜNİVERSİTE adayları için 23 Temmuz'da başlayan tercih dönemi 29 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih için arayışlarını sürdürürken, üniversiteler de, fakülte ve yüksekokullarındaki kontenjanları doldurmak ve daha fazla aday tarafından tercih edilmek için çaba harcıyor.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu yöneticileri de öğrencilerin tercih listesinde ön sıralarda yerini alması için farklı tanıtım çalışması yaptı. İÜC'nin Avcılar'daki Kampüsü'nde rektörlük yakınlarındaki alanda saman balyaları ile oluşturulan standa iki at getirildi. Atlar, samanlarla karınlarını doyurdu. Veterinerlik Meslek Yüksekokulu yöneticileri ayrıca anatomi dersinde kullanılan at iskeletini, nal ve eyerleri de buraya getirirken bu tanıtım öğrenci ve yakınlarının büyük ilgisini çekti. Tanıtım sırasında bir ara fayton da getirildi.Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi İbrahim Kurban, yeni eğitim yılında Atçılık ve Antrenörlüğü ile Gıda Teknolojisi bölümlerine 100'e yakın öğrenci alınacağını, klasik tanıtım yerine adaylara görselliği ön plana çıkarmayı tercih ettiklerini söyledi. Atçılık ve Antrenörlüğü bölümünde görev yaptığını vurgulayan Kurban, şöyle dedi:"Öğrencilerimize, atların beslenmesinden bakımına, nalbantlıktan saha koşullarında, yarış programlarına kadar çeşitli alanlarda yüzde 80'i uygulamalı eğitim vermekteyiz. Eğitim kadromuzda veteriner fakültesinden öğretim üyeleri Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) profesyonel ekip bulunuyor. Mezunlarımız, TJK ve binicilik tesislerinde at antrenörlüğü, binici eğitmenliği, atlı terapi (Hipoterapi) eğitmenliği yapabilmekteler. İki dönem nalbantlık eğitimi veriyoruz."Stanttaki atları seven, özellikle at iskeletini inceleyen üniversite adaylarından Ufuk Yüksel, daha önce hiç düşünmediği bu yüksekokulu standı gördükten sonra tercin edebileceğini ifade etti.- İstanbul