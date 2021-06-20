Üniversite Adayları Zorlu Sınav Öncesi Tarsus Gençlik Kampı'nda Stres Attı
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Üniversite Adayları Zorlu Sınav Öncesi Tarsus Gençlik Kampı'nda Stres Attı

Üniversite Adayları Zorlu Sınav Öncesi Tarsus Gençlik Kampı'nda Stres Attı
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri, 26 Haziran'da yapılacak olan zorlu üniversite sınavı öncesinde Tarsus'ta Gençlik Kampı'nda stres attı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi öğrencileri, 26 Haziran'da yapılacak olan zorlu üniversite sınavı öncesinde Tarsus'ta Gençlik Kampı'nda stres attı.

Üniversite öğrencilerine zorlu sınav öncesi motivasyon etkinliği Sınav öncesinde gerçekleştirilen 'moral-motivasyon' etkinliği kapsamında, kurs merkezi öğrencileri, toplu taşıma araçlarıyla önce Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü. Ardından yemyeşil ortamı ve eşsiz güzellikleri barındıran Gençlik Kampı'na geçen öğrenciler öğretmenlerinin de eşliğinde yürüyüş yapıp, survivor alanında parkurları heyecanla aştı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte yakartop da oynadı.

"Sınava bir hafta kalmışken güzel oldu bizim için"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, etkinlikle ilgili olarak "Sınav öncesi öğrencilerimizle bir etkinlik yapmak istedik. Stres azaltıcı bir etkisi olsun istedik. Moral-motivasyon olsun istedik" dedi.

Kurs merkezi öğrencilerinden Ezgi Öz, geçirdiği güzel günü, "Kurs merkezinden ve bu etkinliklerden çok memnun kaldım. Yetkililere ve Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" cümleleriyle anlatırken, bir diğer öğrenci Ozan Emre Arıkan ise "Öğretmenlerimiz bizimle çok güzel bir şekilde ilgileniyor, deneme sınavlarına giriyoruz. Bugün de çok eğlendik. Sınava da bir hafta kalmışken güzel oldu bizim için. Arkadaşlarımızla hayvanat bahçesine gittik. Burası da çok güzel oldu bizim için" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 20. 6. 2021 09: 25: 46

Kaynak: Habermetre

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